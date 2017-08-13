​رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: كبار المتطرفين تخرجوا من كليات القمة

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الجامعات المصرية أصبحت مدارس ثانوية عليا ولا يوجد تدريس حقيقى للعلوم الإنسانية بالجامعات حتى للكليات العلمية.

وأضاف شيحة، خلال زيارة وفد برلماني اليوم الأحد للجامعة الألمانية، أن "كبار المتطرفين جاؤوا من كليات القمة في الطب والهندسة والعلوم لأنهم لم يعرفوا الموسيقي والفن وأصبحت شخصياتهم منغلقة تستجيب للتطرف".

ولفت شيحة إلى أنه لديه إصرار كبير على تغيير قانون تنظيم الجامعات في وقت قريب للغاية.

وقال: "الزيارة التي قمت بها للجامعة الألمانية جعلتني أكثر تصميما على أن ينجز تغيير القانون خلال الدورة البرلمانية القادمة والتشريعات الأساسية لتحويل الجامعات لجامعات حقيقية تنهض بالأمم، في فرنسا 1968 كان هناك مظاهرات خلال حكم الرئيس الفرنسي شارل ديجول وسأل عن المشكلة ووجد أن هناك فسادًا بالمجتمع الفرنسي فقال هل جامعاتنا بخير؟ قال مستشاريه نعم، فقال إذن فرنسا بخير".

وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بالجامعات والتعليم هو المفتاح في حل مشكلات الوطن لأن الاستثمار في البشر قبل الحجر والاستثمار في البشر يبدأ بالجامعات.