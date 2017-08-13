روسيا: قرار إيران زيادة تمويل برنامج الصواريخ الباليستية رد منطقي على عقوبات أمريكا

موسكو - (أ ش أ)

قال قنسطنطين كوساشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي اليوم الأحد إن قرار زيادة تمويل برنامج الصواريخ الباليستية الذي تبناه البرلمان الإيراني هو رد فعل منطقي على العقوبات الأمريكية.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى كوساشيف قوله "هذا رد فعل منطقي.. العالم سيكون مستقرا فقط إذا تساوت الدول في الحقوق " وهذا لا يعفي في نفس الوقت الدول من التزاماتها أمام المجتمع الدولي.

وكان البرلمان الإيراني قد تبنى في وقت سابق اليوم مشروع قانون يقضي بزيادة تمويل برنامج الصواريخ الباليستية والحرس الثوري الإيراني بنحو 520 مليون دولار أمريكي وصوت البرلمان بالأغلبية ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في يوليو الماضي على إيران.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت في يوليو وضع 18 منظمة وشخصا على القائمة السوداء على خلفية ارتباطهم ببرنامج الصواريخ الباليسيتية والحرس الثوري الإيراني. وردات على العقوبات قدمت إيران شكوى إلى مجلس الامن الدولي متهمة واشنطن بخرق الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.