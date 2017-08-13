مصطفى الجندي: جولة الرئيس الإفريقية هدفها تدعيم التعاون مع دول القارة

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أكد مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفريقية اليوم، التي يزور خلالها كلا من تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، تعمل على تدعيم التعاون بين مصر والدول الإفريقية على جميع الأصعدة.

وقال الجندي، إن جميع جولات وزيارات الرئيس السيسي للدول الإفريقية تأتي في إطار انفتاح مصر على القارة، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول إفريقيا في كل المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، لافتا إلى أن هذه الزيارات تحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من جميع القادة والزعماء والرؤساء والشعوب الإفريقية.

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وتوقّع الجندي، أن تكون لجولة الرئيس العديد من الآثار الإيجابية للتعاون بين مصر والدول الإفريقية الأربع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجاري. كما توقع أن تكون للمباحثات الثنائية للرئيس السيسي مع زعماء ومسؤولي هذه الدول آثارها الإيجابية في تعزيز أوجه التعاون الثنائي، والتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، فضلًا عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة ومواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، خاصة أن هناك حرصًا كبيرًا من مصر على دعم قضايا القارة السمراء دوليًا من خلال عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي.

وطالب رئيس اللجنة مجددًا، الحكومة بتشكيل لجنة وزارية إفريقية، لمتابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين مصر والدول الإفريقية، التي يقوم الرئيس السيسي بزيارتها.