أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصطفى الجندي: جولة الرئيس الإفريقية هدفها تدعيم التعاون مع دول القارة

Google+ Print
مصطفى الجندي: جولة الرئيس الإفريقية هدفها تدعيم التعاون مع دول القارة مصطفى الجندي: جولة الرئيس الإفريقية هدفها تدعيم التعاون مع دول القارة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، أن جولة الرئيس عبد الفتاح الإفريقية اليوم، التي يزور خلالها كلا من تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، تعمل على تدعيم التعاون بين والدول الإفريقية على جميع الأصعدة.

وقال الجندي، إن جميع جولات وزيارات الرئيس السيسي للدول الإفريقية تأتي في إطار انفتاح مصر على القارة، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول إفريقيا في كل المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، لافتا إلى أن هذه الزيارات تحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من جميع القادة والزعماء والرؤساء والشعوب الإفريقية.

شاهد أيضا

وتوقّع الجندي، أن تكون لجولة الرئيس العديد من الآثار الإيجابية للتعاون بين مصر والدول الإفريقية الأربع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجاري. كما توقع أن تكون للمباحثات الثنائية للرئيس السيسي مع زعماء ومسؤولي هذه الدول آثارها الإيجابية في تعزيز أوجه التعاون الثنائي، والتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، فضلًا عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة ومواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، خاصة أن هناك حرصًا كبيرًا من مصر على دعم قضايا القارة السمراء دوليًا من خلال عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي.

وطالب رئيس اللجنة مجددًا، بتشكيل لجنة وزارية إفريقية، لمتابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين مصر والدول الإفريقية، التي يقوم الرئيس السيسي بزيارتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني