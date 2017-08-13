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«أغراب ومانعرفهمش».. تفاصيل اختباء إرهابيين وسط أهالي القليوبية

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«أغراب ومانعرفهمش».. تفاصيل اختباء إرهابيين وسط أهالي القليوبية «أغراب ومانعرفهمش».. تفاصيل اختباء إرهابيين وسط أهالي القليوبية

التحرير

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كشف عدد من أهالي منطقة السقيلي التابعة لمدينة الخصوص في القليوبية تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل مسلحين خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة.

وأكد عمدد من الأهالي خلال حديثهم لـ"التحرير" اليوم الأحد أن المسلحين ليسا من أهالي المدينة ولا تجمعهما قرابة بعائلات الخصوص.

وقال محمد أحمد أحد الأهالى المنطقة إن 3 أشخاص قاموا باستئجار إحدى الشقق من حوالي 3 أشهر بعقار في شارع أحمد عرابي قرب السوق، والذي اشتراه شخص من محافظة أسيوط منذ شهر تقريبًا.

وذكر حسن علي، أن هؤلاء الشباب كانوا قليلي الظهور والتعامل مع سكان الشارع، وكانا يقيمان بمفردهم، وتابع: «محدش عارف عنهم حاجة حتى جيرانهم لحد ما حصل اللي حصل النهاردة».

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«سمعنا ضرب نار وشوفنا قوات كتير».. هكذا سرد أحمد سالم تفاصيل المشهد الذي شهدته المنطقة اليوم مستكملا: «فوجئنا بضرب نار كتير وقوات الشرطة أغلقت الشارع والناس بتجري ولقينا بيقولوا إن الشقة فيها إرهابيين والشرطة قتلتهم وقبضوا على واحد كان معاهم وخدوا صاحب البيت كمان».

واتهمت وزارة الداخلية المسلحين باغتيال الملازم أول إبراهيم عزازي ضابط الأمن الوطني بالخانكة.

 ولقي "محمد. ع" و"محمد. ح" مصرعهما في تبادل لإطلاق مع الشرطة خلال حملة مداهمة لمسكنهما في شقة بالدور الثالث بعقار بمدينة الخصوص، وقالت الشرطة إنها عثرت على بندقية آلية وطبنجة وخزينة بها طلقات نارية في محل سكنهما، فيما ضبطت متهم ثالث وصاحب المنزل، ونقلت الجثمانين إلى مستشفى المطرية العام وتولت النيابة العامة التحقيق.

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التحرير

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