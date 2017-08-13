وزيرة الاستثمار: «إحنا على أرض الواقع ومبنوقعش اتفاقيات وخلاص»

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قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تتابع ما يتم بالمشروعات القومية على أرض الواقع.

وأضافت الوزيرة، خلال تفقدها مشروع سحارة سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، أن محطة المجسمة تعتبر من أهم المشروعات القومية التي تتم حاليًا لأنها تشمل البنية الأساسية التي تعتمد عليها المشروعات التنموية، متابعة: «لما بنقدم عروضًا للاستثمار بيكون هناك اهتمامًا للمسثمرين بوجود البنية الأساسية فمهم جدًا إننا نتابع تلك المشروعات القومية».

وأشارت سحر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد من قبل أن هذه المحطة من أولوياته التي يهتم بها خلال المرحلة الحالية وقد قام بوضع جدول زمني وتم الالتزام به من قبل العاملين بالمشروع، معبرة عن سعادتها بما أُنجز من هذا المحطة فى فترة قصيرة.

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وأوضحت أنه تم بدء العمل في المحطة خلال عام 2016 وتم إنجاز المشروع بنسبة 60% من حجم الأعمال بها، مما يعد إنجازا كبيرا.

وتابعت وزيرة الاستثمار أن أفضل طريق لمحاربة الإرهاب هو البناء وتوفير مصادر رزق للشباب من خلال وضع البنية الأساسية التي ستجعل منطقة قناة السويس وسيناء منطقة جاذبة للمستثمرين بالإضافة إلى التنمية الشاملة المستدامة، قائلة: «أنا سعيدة بالشراكة والعلاقة القوية بين الجيش المصري والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكله هنا بيعمل بيد واحدة والكل هنا مقاتلون يكافحون من أجل بناء بلدهم».

واستطردت الوزيرة، أنها حريصة على النزول إلى أرض الواقع لمشاهدة المشروعات قائلة: «الواحد لما كان بيتكلم على المشروعات الناس كانت تقول دي توقيعات واتفاقيات وخلاص، ولكن لما الناس بتنزل على أرض الواقع بتتأكد إن المشروعات تتم بجدية».