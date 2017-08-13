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السيسي يوجه بالانتهاء من دراسات خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار

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السيسي يوجه بالانتهاء من دراسات خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار السيسي يوجه بالانتهاء من دراسات خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار

التحرير

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم الأحد، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي، مشيراً إلى أنه يجرى الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية وتطوير منظومة تلقى الشكاوى وتخفيض مدة إجراءات توصيل التيار الكهربائي.

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وقد أكد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، ولاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، وكذلك تلبية احتياجات التنموية من الطاقة الكهربائية.

كما أعرب الرئيس السيسي، عن أهمية الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط الربط الكهربائي مع دول الجوار، والمضي قدماً في تنفيذها، أخذاً في الاعتبار ما ستساهم به في تعزيز التعاون مع تلك الدول وتحقيق المصالح المشتركة في دفع جهود التنمية.

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التحرير

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