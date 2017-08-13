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جنازة شهيد تتحول إلى مظاهرة ضد الإرهاب في الدقهلية (صور)

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شيع المئات من أهالى مدينة المطرية والقرى المجاورة لها بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جثمان المجند محمد محمد دحدح، 21 سنة، في مسقط رأسه بقرية العصافرة.

وحضر جنازة الشهيد، الذي قتل أمس في انفجار عبوة ناسفة بالعريش،عدد من قيادات القوات المسلحة، ورئيس مركز المطرية، المهندس نادر محيي، ومأمور مركز شرطة المطرية.

وخرج الجثمان من مسجد الفتح بجوار مستشفى المطرية العام وتحولت الجنازة إلى مظاهرة تطالب للقصاص للشهداء، ورفع المشيعون أصواتهم بهتافات مناهضة للإرهاب ومطالبة بالقصاص، منها "يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة"، و"صرخة أم شهيد بتنادى مين هيجيب حق ولادي والقصاص القصاص قتلوا ولادنا بالرصاص".

يذكر أن الشهيد له 4 أشقاء وترتيبه هو الرابع بين أخواته، ويعمل والده صيادًا ويعيش ظروف صحية واجتماعية صعبة.

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وكان الشهيد يعمل سائق توكتوك مع شقيقه الأكبر إسلام ليساعد أسرته فيما تعمل والدته وشقيقتيه في مصانع الاستثمار ببورسعيد ليتمكنوا من دفع إيجار شقتهم.

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