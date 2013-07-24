قشر الكيوى يحمى أسرتك من التسمم الغذائى

تعتبر شجرة الكيوى من الأشجار المعمرة والتى تعيش أكثر من 40 عاما، وهو متسلق غزير النمو متساقط الأوراق ويبلغ وزن الثمرة الواحدة بين 70-120 جراما، وتقول الدكتورة مروة جنينة أستاذ بكلية الزراعة إن فوائد ثمرة الكيوى على تقف على الثمرة نفسها، ولكنها تمتد أيضا إلى قشرتها فعلى الرغم من طعمها اللاذع لكنها جيدة جدا، فهى تحتوى على ثلاثة أضعاف المواد المضادة للأكسدة مقارنة مع تلك الموجودة فى اللب كما أنها مضادة للحساسية وللسرطان ومضادة للالتهابات.

وأشارت مروة إلى أن قشرة الكيوى تحارب أيضا البكتيريا مثل المكورات العنقودية والقولونية المسئولة عن التسمم الغذائى.

وأضافت مروة إلى أن ثمرة الكيوى تعتبر مفيدة جدا وخاصة للسيدات الحوامل فجانب أنها تحتوى على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة وتقيك من البكتيريا مثل إى كولى E-Coli. .

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