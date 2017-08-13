أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

اليونايتد يكتسح وست هام برباعية في البريميرليج

Google+ Print
اليونايتد يكتسح وست هام برباعية في البريميرليج اليونايتد يكتسح وست هام برباعية في البريميرليج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اكتسح نادي مانشستر يونايتد، نظيره وست هام، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولد ترافورد، في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر مانشستر يونايتد على المباراة منذ بدايتها، وحرم وست هام من إحداث أي خطورة على مرمى دي خيا طوال المباراة تقريبًا.

وتمكن لوكاكو من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 33 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من الشاب المتألق راشفورد.

شاهد أيضا

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة مانشستر يونايتد، وتمكن لوكاكو من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 بعد عرضية من مختاريان.

واستمر مختاريان من التألق وصناعة الهدف الثالث لفريقه والذي أحرزه مارسيال البديل، وفي الدقيقة 90 تمكن بوجبا من ختام سلسلة أهداف الشياطين الحمر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)