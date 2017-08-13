اليونايتد يكتسح وست هام برباعية في البريميرليج

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اكتسح نادي مانشستر يونايتد، نظيره وست هام، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولد ترافورد، في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر مانشستر يونايتد على المباراة منذ بدايتها، وحرم وست هام من إحداث أي خطورة على مرمى دي خيا طوال المباراة تقريبًا.

وتمكن لوكاكو من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 33 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من الشاب المتألق راشفورد.

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ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة مانشستر يونايتد، وتمكن لوكاكو من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 بعد عرضية من مختاريان.

واستمر مختاريان من التألق وصناعة الهدف الثالث لفريقه والذي أحرزه مارسيال البديل، وفي الدقيقة 90 تمكن بوجبا من ختام سلسلة أهداف الشياطين الحمر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.