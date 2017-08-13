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وقف 8 متهمين احتياطياً عن عملهم لـ 3 أشهر في واقعة قطاري الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

وقف 8 متهمين احتياطياً عن عملهم لـ 3 أشهر في واقعة قطاري الإسكندرية

07:19 م الأحد 13 أغسطس 2017

وقف 8 متهمين احتياطياً عن عملهم لـ 3 أشهر في واقعة قطاري الإسكندرية

المستشارة رشيدة فتح الله

كتب - طارق سمير:

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإيقاف 8 متهمين عن عملهم احتياطياً لمصلحة التحقيقات لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف الأجر، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها بشأن واقعة تصادم قطارين بمنطقة خورشيد بالإسكندرية.

وشمل بيان الهيئة المتهمين وهم؛ (قائدي قطار رقم 571 "بورسعيد – الإسكندرية"، قائد قطار رقم 13 "القاهرة – الإسكندرية"، رئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة، مدير عام تشغيل غرب الدلتا، مدير عام صيانة البنية الأساسية لغرب الدلتا، ملاحظ برج خورشيد "وقت وقوع الحادث"، ملاحظ برج أبيس "وقت وقوع الحادث"، ومراقب دائرة الطوالي بالقباري وقت وقوع الحادث).

ووجهت رشيدة فتح الله بتشكيل لجنة من المستشارين بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، لتتولى دراسة التقارير الصادرة عن النيابة الإدارية في القضايا المنتهية والمتعلقة بحوادث القطارات والمتضمنة أوجه القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية والفنية والتي كان من شأنها أن تفضي لوقوع تلك الحوادث.

وطالبت بتولي اللجنة مناقشة الخبراء والمختصين الذين يرشحهم وزير النقل في النتائج الأولية للدراسة، ووضع مقترحات المعالجات اللازمة من كافة الأوجه، وإعداد تقرير نهائي شامل للعرض على رئيس النيابة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور القرار لإرساله لرئيس الجمهورية إعمالاً للمادة 44 من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

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