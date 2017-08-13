أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بدء سفر 13 ألف حاج عبر ميناء نويبع غدًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء سفر 13 ألف حاج عبر ميناء نويبع غدًا

07:27 م الأحد 13 أغسطس 2017

بدء سفر 13 ألف حاج عبر ميناء نويبع غدًا

هشام أبو سنة

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة، غدًا الإثنين لانطلاق أولى رحلات حجاج المستوى البري، البالغ عددهم 13 ألف حاج، يرافقهم 368 حافلة، تقرر نقلهم على متن العبارتين (البرنسيسة وسيناء)، بواقع رحلتين يوميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بموسم الحج البري، في حضور أعضاء المجتمع المينائي بميناء نويبع (الجمارك وشرطة الميناء والجوازات والحجر الصحي).

حضر الاجتماع أيضًا مسؤولي ميناء العقبة وممثلي السلطات الأردنية ومسؤولي شركة الجسر العربي المالكة للعبارات العمالة على الخط البحر "نويبع - العقبة".

وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، بأن رئيس الهيئة شكل لجنة عليا برئاسته، تضم مدير عام شركة الجسر العربي، واللواء يسرى الأخرس نائب مدير عام شركة الجسر العربي، واللواء بحري عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وممثل محافظة جنوب سيناء، وذلك لمتابعة موسم الحج لهذا العام، وتذليل كل المصاعب، واتخاذ القرارات المناسبة في وقت سريع، وحل أي مشكلات قد تواجه الحجاج سواء في رحلات الذهاب أو العودة.

وفي السياق، أكد ممثل الجنب الأردني التزامه بكل الإجراءات المطلوبة، مع تشغيل غرفة عمليات بميناء العقبة، لتسهيل إجراءات الحجاج وعبورهم، ومتابعة رحلاتهم في أراضي المملكة الأردنية، وصولاً إلى الأراضي .

وأوضح ملاك يوسف أن إدارة الحجر الصحي بالميناء وفرت سيارتي إسعاف مجهزتين داخل الميناء، وأخرى بقرية الحجاج، مع تواجد عدد 5 أطباء بصفة مستمرة في رحلات الذهاب والعودة،

والالتزام بتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحي في حال عدم وجود شهادات مع الحجاج.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "موانئ البحر الأحمر": إنشاء محطة حاويات بميناء سفاجا بتكلفة 400 مليون

    أخبار

  • 11500 حاج يغادرون ميناء نويبع الأسبوع المقبل للأراضي المقدسة

    أخبار

  • موانئ البحر الأحمر تتولى خدمات القطر للسفن بـ"الأدبية" و"السخنة"

    أخبار

  • سفر ووصول 1644 راكبا بموانئ البحر الأحمر

    أخبار

إعلان

482312e61f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة