بدء سفر 13 ألف حاج عبر ميناء نويبع غدًا

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة، غدًا الإثنين لانطلاق أولى رحلات حجاج المستوى البري، البالغ عددهم 13 ألف حاج، يرافقهم 368 حافلة، تقرر نقلهم على متن العبارتين (البرنسيسة وسيناء)، بواقع رحلتين يوميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بموسم الحج البري، في حضور أعضاء المجتمع المينائي بميناء نويبع (الجمارك وشرطة الميناء والجوازات والحجر الصحي).

حضر الاجتماع أيضًا مسؤولي ميناء العقبة وممثلي السلطات الأردنية ومسؤولي شركة الجسر العربي المالكة للعبارات العمالة على الخط البحر "نويبع - العقبة".

وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، بأن رئيس الهيئة شكل لجنة عليا برئاسته، تضم مدير عام شركة الجسر العربي، واللواء يسرى الأخرس نائب مدير عام شركة الجسر العربي، واللواء بحري عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وممثل محافظة جنوب سيناء، وذلك لمتابعة موسم الحج لهذا العام، وتذليل كل المصاعب، واتخاذ القرارات المناسبة في وقت سريع، وحل أي مشكلات قد تواجه الحجاج سواء في رحلات الذهاب أو العودة.

وفي السياق، أكد ممثل الجنب الأردني التزامه بكل الإجراءات المطلوبة، مع تشغيل غرفة عمليات بميناء العقبة، لتسهيل إجراءات الحجاج وعبورهم، ومتابعة رحلاتهم في أراضي المملكة الأردنية، وصولاً إلى الأراضي السعودية.

وأوضح ملاك يوسف أن إدارة الحجر الصحي بالميناء وفرت سيارتي إسعاف مجهزتين داخل الميناء، وأخرى بقرية الحجاج، مع تواجد عدد 5 أطباء بصفة مستمرة في رحلات الذهاب والعودة،

والالتزام بتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحي في حال عدم وجود شهادات مع الحجاج.​