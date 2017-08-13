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ننشر البيان النهائي بضحايا حادث "قطاري الإسكندرية"

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ننشر البيان النهائي بضحايا حادث "قطاري الإسكندرية" ننشر البيان النهائي بضحايا حادث "قطاري الإسكندرية"

مصراوي Masrawy

ننشر البيان النهائي بضحايا حادث "قطاري الإسكندرية"

07:18 م الأحد 13 أغسطس 2017

الإسكندرية - محمد البدري:

حصل مصراوي على البيان النهائي بعدد وفيات حادث تصادم قطاري الإسكندرية، الذي وقع أمس الأول الجمعة في منطقة خورشيد، وأسفر عن مصرع 41 شخصًا تم استخراج تصاريح دفن لـ 39 منهم، فيما تبقى جثمانان لم يتم التعرف عليهما بعد.

وكان أعلن الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، أعلن اليوم أن عدد المصابين بالمستشفيات الحكومية بلغ 53 مصابًا، بعد أن تم إسعاف عدد من المصابين بإصابات طفيفة في موقع الحادث وبأقسام الاستقبال بالمستشفيات، مشيرًا إلى تماثل 11 حالة للشفاء، غادرت المستشفيات صباح اليوم الأحد.

وكان نحو 42 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 167 آخرين، أمس الأول الجمعة، إثر اصطدام القطار رقم ١٣ اكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة القطار رقم ٥٧١ "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية".​​

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مصراوي Masrawy

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