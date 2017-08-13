أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​وزير النقل: تحقيقات حادث قطاري الإسكندرية لم تنته.. وهدفنا سلامة الركاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​وزير النقل: تحقيقات حادث قطاري الإسكندرية لم تنته.. وهدفنا سلامة الركاب

07:16 م الأحد 13 أغسطس 2017

​وزير النقل: تحقيقات حادث قطاري الإسكندرية لم تنته.. وهدفنا سلامة الركاب

هشام عرفات وزير النقل

كتب- محمد غايات:

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن التحقيقات في حادث تصادم قطاري الإسكندرية لم تنته وتسير ببطء حتى تظهر الملابسات الحقيقية للحادث.

وأضاف عرفات في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب لقائه مع رئيس الوزراء، أن البنية الأساسية لهيئة السكك الحديدية لم تتطور منذ عام 1969.

وأوضح عرفات، أنه تم تطوير كهرباء الإشارات للسكك الحديدية في 160 كيلو من 5600 كيلو، مضيفًا أن أهم أهداف هي سلامة الركاب ثم رفاهية الراكب.

وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذت في تطوير السكة الحديد كانت في عام 2015 وتم عمل 3 عقود مع شركة سيمينز الألمانية لتطوير الإشارات بدأت بخط "بنها- إسكندرية" ثم سكة "بني سويف- أسيوط" بطول 240 كيلو، و"بنها- الزقازيق"، مؤكدًا أن حجم الإنجاز بالمشروعات 45%.

وأشار الوزير إلى أن تطوير الكيلو الواحد من الإشارات يتكلف 21 مليون جنيه، مؤكدًا أن "هذه المشروعات لا تنتهي في يوم وليلة وتنتهي في 2019".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير النقل: الحكومة الإيطالية أبدت استعدادها لتمويل تصنيع 1000 عربة

    أخبار

  • ​قبول استقالة رئيس السكك ​الحديدية على خلفية حادث قطاري الإسكندرية

    أخبار

  • وزير النقل يعرض التقرير​ النهائي لحادث قطاري الإسكندرية على رئيس الوزراء

    أخبار

  • محافظ الجيزة: مسح شامل لـ6 مناطق عشوائية للبدء في تطويرها

    أخبار

إعلان

3c8175d96e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون