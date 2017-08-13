وزير النقل: تحقيقات حادث قطاري الإسكندرية لم تنته.. وهدفنا سلامة الركاب
وزير النقل: تحقيقات حادث قطاري الإسكندرية لم تنته.. وهدفنا سلامة الركاب
07:16 م الأحد 13 أغسطس 2017
هشام عرفات وزير النقل
كتب- محمد غايات:
قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن التحقيقات في حادث تصادم قطاري الإسكندرية لم تنته وتسير ببطء حتى تظهر الملابسات الحقيقية للحادث.
وأضاف عرفات في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب لقائه مع رئيس الوزراء، أن البنية الأساسية لهيئة السكك الحديدية لم تتطور منذ عام 1969.
وأوضح عرفات، أنه تم تطوير كهرباء الإشارات للسكك الحديدية في 160 كيلو من 5600 كيلو، مضيفًا أن أهم أهداف الحكومة هي سلامة الركاب ثم رفاهية الراكب.
وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذت في تطوير السكة الحديد كانت في عام 2015 وتم عمل 3 عقود مع شركة سيمينز الألمانية لتطوير الإشارات بدأت بخط "بنها- إسكندرية" ثم سكة "بني سويف- أسيوط" بطول 240 كيلو، و"بنها- الزقازيق"، مؤكدًا أن حجم الإنجاز بالمشروعات 45%.
وأشار الوزير إلى أن تطوير الكيلو الواحد من الإشارات يتكلف 21 مليون جنيه، مؤكدًا أن "هذه المشروعات لا تنتهي في يوم وليلة وتنتهي في 2019".
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