وادي دجلة يحصل على استغناء أحمد رؤوف

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تسلم نادي وادي دجلة الاستغناء الخاص بأحمد رؤوف مهاجم سموحة والمنتقل حديثا لصفوف دجلة.

حصل السيد متولى مدير الكرة بوادى دجلة على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الجلسة التي عقدها مع عاطف حنفى مدير الكرة بسموحة.

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وأنهى أحمد رءوف علاقته بسموحة بعد انتقل إلى الفريق الدجلاوي مقابل مليون جنيه حصل عليها سموحة، بالإضافة إلى تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية لدى النادي تُقدر بـ450 ألف جنيه.

يذكر أن أحمد رؤوف انتقل إلى سموحة مع بداية الموسم الماضي قادمًا من المصري في صفقة انتقال حر لعب مع سموحة هذا الموسم أكثر من 25 مباراة بين دوري وكأس وكونفدرالية وسجل عشرة أهداف.