«آخر لقاء».. متعب وغالي في قائمة الأهلي لنهائي الكأس

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، استعدادا للقاء المرتقب المقرر له في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في نهائي كأس مصر.

وجاءت القائمة لتضم 23 لاعبا، وهم..

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم.

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خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، محمد نجيب، رامي ربيعة، علي معلول، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام غالي، عمرو السولية، حسام عاشور، عبدالله السعيد، صالح جمعة، أكرم توفيق.

خط الهجوم: أحمد حمودي، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيور أجايي، عمرو جمال، عماد متعب.