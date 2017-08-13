حرمه شلل الأطفال من لعب كرة القدم.. معلومات عن «البرازيلي» المرشح لتدريب الزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع البرازيلي باولو أتوري المدير الفني لفريق أتلانتيكو بارانينسي البرازيلي لقيادة الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وطلب البرازيلي أتوري مليون ونصف المليون دولار في الموسم الواحد ويسعى مسؤولي نادي الزمالك تخفيض المقابل المادي للبرازيلي.

وتستعرض "التحرير"، في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن المدير الفني البرازيلي المرشح لقيادة الزمالك.

يعد باولو أتوري من مواليد 25 أغسطس عام 1956 في مدينة ريو دي جانيرو هو من مشجعي كرة القدم منذا أن كان طفلًا صغيرًا ولعب أتوري كرة القدم للصالات رغم أنه كان يعاني من شلل الأطفال وهو المرض الذي حرمه من أن يصبح لاعبًا محترفًا.

لم يتخلى أتوري عن حلمه بأن يكون جزئًا من عالم كرة القدم ليتعلم جوانب اللعبة لكي يصبح بعد ذلك مديرًا فنيًا.

تخرج باولو أتوري من التربية الرياضية في جامعة كاستيلو برانكو بالبرازيل وحصل علي دورة مدرب كرة القدم في إيرج.

عمل أتوري كامسؤول عن التدريبات البدنية في العديد من الفرق حتى أصبح مديرًا فنيًا لأول مرة عام 1986 ليقود فريق ناسيونال دي مديرا.



مشواره مع التدريب

تولي قيادة العديد من الفرق البرتغالية وهي ناسيونال دي مديرا وفيتوريا ومارتيموا وبنفيكا وفي البرازيل فلامنجو و بوتافوجو و كروزيرو و سانتوس و ساوباولو والنادي الوطني وفي بيرو قاد اليانز ليما و سبورتينج كريستال و في اليابان كاشيما انتلرز وفي قطر نادي الريان.

شاهد أيضا

أما علي صعيد المنتخبات قاد منتخب بيرو الوطني و منتخب قطر الأولمبي.

أنجازاته

كأس العالم للأندية مع فريق ساوباولو البرازيلي

كأس ليبرتادوريس ساوباولو البرازيلي

كأس بيرو سبورتينج كريستال البيروفي

الدوري البرازيلي بوتافو جو البرازيلي

كأس ليبرتادوريس، كأس بيرو اليانز ليما البيروفي

2 كأس أمير قطر الريان القطري

كما أنضم في قائمة أفضل 10 مدربين على مستوى العالم عام 2007.