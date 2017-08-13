مران الأهلي| «سعد ونيدفيد» يواصلان التأهيل.. و30 دقيقة أشغال بدنية شاقة

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واصل الثنائي سعد الدين سمير وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباتهما التأهيلية على هامش المران الجماعي، الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

يعاني سعد سمير، من مزق فى العضلة الأمامية، بينما أصيب كريم نيدفيد بشد فى العضلة الخلفية، وتأكد غيابها عن لقاء المصري.

وخصص التونسي أنيس الشعلالي، مدرب أحمال النادي الأهلي، فقرة بدنية شاقة على هامش المران الجماعي.

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واستمرت الفقرة حوالي 30 دقيقة، شهدت فقرات بدنية شاقة، من أجل رفع المستوى البدني للاعبين خلال استعداده للقاء المرتقب أمام النادي البورسعيدي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، في تمام الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في نهائي مسابقة كأس مصر.