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دراسة: التغير فى الأنمطة الغذائية وراء ظاهرة السمنة عند الأطفال

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دراسة: التغير فى الأنمطة الغذائية وراء ظاهرة السمنة عند الأطفال دراسة: التغير فى الأنمطة الغذائية وراء ظاهرة السمنة عند الأطفال

أظهرت دراسة خطورة ظاهرة السمنة المفرطة لدى الأطفال وبينت أسباب تلك الظاهرة، والتى ترجع إلى التغيرات الطارئة التى تطرأ على المجتمعات من أنماط غذائية خاطئة مقدمة للأطفال.

وبينت الدراسة أنه فى كثير من الأحيان تظهر تلك السمنة، أساساً، جرّاء تناول الأغذية غير الصحية وانخفاض مستويات النشاط البدنى، ولكنّ المشكلة لا تنبع من سلوكيات الأطفال فقط، ولكنّها تحدث، بشكل متزايد، نتيجة التطوّر الاجتماعى والاقتصادى والسياسات المنتهجة فى مجالات الزراعة والنقل والتخطيط الحضرى والبيئة وصناعة الأغذية وتوزيعها وتسويقها، فضلاً عن مجال التعليم.

وأظهرت الدراسة مسئولية الآباء فى توعية أطفالهم لنوعية الطعام المناسب لهم خاصة أن الأطفال لا يختارون البيئة التى يعيشون بها أو الغذاء الذى يتناولونه.

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