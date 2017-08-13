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وزير النقل: الحكومة الإيطالية أبدت استعدادها لتمويل تصنيع 1000 عربة قطار 07:23 م الأحد 13 أغسطس 2017

هشام عرفات وزير النقل

كتب- محمد غايات:قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، الأحد، إن الحكومة الإيطالية أبدت استعدادها لتمويل مشروع تصنيع ألف عربية ركاب بالسكك الحديدية، مشيرًا إلى أن المشروع المتفق مع الحكومة الإيطالية يتضمن تصنيع 100 عربية ركاب فقط في إيطاليا و900 عربية سيتم تصنيعها كاملاً داخل مصر.وأضاف عرفات، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإدخال الشركات العالمية في مشروعات التطوير والاستفادة بأقوى التكنولوجيات، موضحًا أنه وضع برنامج لتدريب كافة العاملين بالسكك الحديدية منتصف يوليو الماضي وجاري بدء تنفيذه.ولفت وزير النقل إلى أن هناك مشروعات كبيرة في السكة الحديد بتكلفة 25 مليار جنيه يجرى تنفيذها.والتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الأحد، بالدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، لمتابعة حادث قطاري الإسكندرية الذي وقع أول أمس بمنطقة خورشيد.كانت النيابة العامة أمرت باستدعاء رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، و9 مسئولين آخرين بهيئة السكك الحديدية، لسؤالهم في شأن أوجه القصور التي ترتب عليه وقوع حادث التصادم المروع لقطارين على خط القاهرة – الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية أمس الأول الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 41 مواطنًا وإصابة 132 آخرين.فيما أمرت في وقت سابق بحبس قائدي القطارين رقمي 13 و 571 المتسببين في الحادث، وكذا مساعد القطار رقم 13 وملاحظ بلوك منطقة أبيس، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، والأمر بضبط وإحضار مساعد قائد القطار 571.يذكر أن منطقة خورشيد شرق الإسكندرية، قد شهدت ظهر أول أمس حادث تصادم قطار ١٣ إكسبريس القاهرة بمؤخرة قطار ٥٧١ بورسعيد الإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا وإصابة 132 آخرين.

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