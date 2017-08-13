بالصور.. لحظة انهيار عقار من 5 طوابق في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

انهار عقار مكون من 5 طوابق في حي شرق مدينة سوهاج، مساء اليوم الأحد، دون خسائر في الأرواح، بعدما أخلي من سكانه قبيل الحادث بلحظات.

وانتقل إلى موقع الحادث المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم، ومدير الأمن اللواء عمر عبد العال، والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام مساعد المحافظ، فيما تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، أن المنزل تسكنه 4 أسر، نفذت الحماية المدنية عملية إخلائهم بعد بلاغ بحدوث تشققات وتصدع بجدران المنزل.

كما أرجعت المعاينة الأولية للعقار سبب الانهيار إلى أعمال حفر أساسات نفذها أحد جيران العقار جواره بغرض إنشاء برج سكني.

وكان طفل عمره 5 أشهر و4 أشخاص آخرين لقوا مصرعهم، بينما أصيب 12 شخصًا آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، فجر الثلاثاء الماضي، في انهيار مماثل لمنزل مكون من 3 طوابق بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته شرقي سوهاج.​