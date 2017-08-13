​قبول استقالة رئيس السكك ​الحديدية على خلفية حادث قطاري الإسكندرية

كتب- محمد غايات

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والموصلات، إنه قبِل استقالة اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية من منصبه في أعقاب حادث تصادم قطاري الإسكندرية.

وأضاف عرفات، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الفترة الماضية تم فيها تطوير وصيانة 81 جرارًا وإنتاج 100 جرار جديد، وسيتم انتاج جرارات جديدة في الفترة القادمة تم الاتفاق عليهم مع بنك الإعمار الأوروبي بتكلفة حوالي مليار ونصف بالإضافة إلى مائة عربة قطار من درجة الثالثة بمواصفات جيدة بالمقارنة مع العربات الحالية.

والتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الأحد، بالدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، لمتابعة حادث قطاري الإسكندرية الذي وقع أول أمس بمنطقة خورشيد.

كانت النيابة العامة أمرت باستدعاء رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، و9 مسئولين آخرين بهيئة السكك الحديدية، لسؤالهم في شأن أوجه القصور التي ترتب عليه وقوع حادث التصادم المروع لقطارين على خط القاهرة – الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية أمس الأول الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 41 مواطنًا وإصابة 132 آخرين.

فيما أمرت في وقت سابق بحبس قائدي القطارين رقمي 13 و 571 المتسببين في الحادث، وكذا مساعد القطار رقم 13 وملاحظ بلوك منطقة أبيس، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، والأمر بضبط وإحضار مساعد قائد القطار 571.

يذكر أن منطقة خورشيد شرق الإسكندرية، قد شهدت ظهر أول أمس حادث تصادم قطار ١٣ إكسبريس القاهرة بمؤخرة قطار ٥٧١ بورسعيد الإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا وإصابة 132 آخرين.