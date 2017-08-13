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بغداد: الرياض طلبت منا التوسط لدى طهران

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مصراوي Masrawy

بغداد: الرياض طلبت منا التوسط لدى طهران

06:48 م الأحد 13 أغسطس 2017

بغداد: الرياض طلبت منا التوسط لدى طهران

وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي

طهران - (د ب ا):

قال وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد،إن طلبت من العراق التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن وزير الداخلية العراقي أشار، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني رحماني فضلي عقد اليوم في العاصمة الإيرانية طهران، الى زيارته الاخيرة الى السعودية واللقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلا،" إن الأخير طلب مني بشكل رسمي أن يكون العراق وسيطا بين إيران والسعودية من اجل خفض التوتر القائم".

وأضاف، كما أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز كان قد طلب هذا الطلب، و"أنا قلت لهم، عليكم التعامل مع الحجاج الإيرانيين بأحترام وبأفضل شكل ممكن وتسمحوا لهم بزيارة مقبرة البقيع، حيث قدم الجانب السعودي وعودا حول هذا الامر، والان ان مقبرة البقيع مفتوحة امام الحجاج الايرانيين، نحن نؤمن بأمن العلاقات الودية بين إيران والسعودية تساعد على توفير الامن في المنطقة".

بدوره توجه وزير الداخلية الإيراني إلى نظيره العراقي بالقول،" إن احترام وعزة الحجاج الايرانيين مهم جدا، نحن كنا نسعى دائما للعلاقات مع السعودية .أن سياسة ايران هي التعاون المؤثر مع دول المنطقة ونحن لم نكن السباقين في قطع العلاقات".

يذكر أن السعودية قطعت العلاقات مع إيران في شهر يناير عام 2016 ،عقب قيام متظاهرين إيرانيين باقتحام القنصيلة والسفارة السعودية في مشهد وطهران على التوالي واضرام النار بهما، عقب اعدام رجل الدين نمر باقر النمر، ضمن 47 شخصا ادينوا بالإرهاب.

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مصراوي Masrawy

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