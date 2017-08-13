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غدًا.. انطلاق مبادرة "طوف وشوف" في مجمع الأديان بمصر القديمة

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مصراوي Masrawy

غدًا.. انطلاق مبادرة "طوف وشوف" في مجمع الأديان بمصر القديمة

06:52 م الأحد 13 أغسطس 2017

الدكتور خالد العناني وزير الآثار

كتبت- نسمة فرج:

تنظم وزارة الآثار، تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وبالتعاون مع جمعية الإرادة، صباح غد الإثنين، جولة إرشادية بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال، مدير عام إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري حسب البيان الصادر، اليوم الأحد، أن هذه الجولة هى الرابعة لمبادرة "أصلك أثرك" ضمن برنامج "طوف وشوف" والذي بدأ العام الماضي لمجموعة من المواقع الأثرية.

وأضافت كمال أن تلك الجولات تستهدف شباب الجامعات المصرية لرفع الوعي الأثري والثقافي لديهم وتدريبهم على الطريقة المثلي لشرح الآثار تمهيدًا لمشاركتهم فى برامج الجولات الإرشادية للمناطق الأثرية.

وقالت داليا الجوهري مدير عام بإدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن تلك الجولات تساهم فى إشراك كافة شرائح المجتمع للحفاظ على الآثار وحمايتها.

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