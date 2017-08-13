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تعيين «برلماني» بتأسيسية حملة «بكرة أحلي» لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة

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تعيين «برلماني» بتأسيسية حملة «بكرة أحلي» لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة تعيين «برلماني» بتأسيسية حملة «بكرة أحلي» لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة

التحرير

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قامت حملة «شارك.. بكرة أحلى» لدعم الرئيس عبد الفتاح ، في انتخابات الرئاسة المقبلة لعام ٢٠١٨، والمشهرة برقم "٢٠١٧/٥٠٤٩" بتعيين النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، عضوًا بالهيئة التأسيسية العليا للحملة، ورئيسًا للجنة التواصل البرلماني، كما تم تفويضه بتشكيل الهيكل التنظيمي في هذا الشأن وضم أعضاء للحملة.

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كما كرّم الاتحاد المصري للمجالس الشعبية المحلية وحزب الأمل والعمل تحت التأسيس النائب تقديرًا لجهوده في خدمة الوطن ورعاية المواطنين وذلك بحضور اللواء عادل الشريف، نائب رئيس الاتحاد وأمين عام الحزب، واللواء محمود منصور نائب رئيس الاتحاد، والمهندس مصطفى حسن عبد العظيم رئيس الاتحاد ورئيس الحزب.

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التحرير

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