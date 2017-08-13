«الصحة»: احتجاز 11 مصابا في حادث قطاري خورشيد بالعناية المركزة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه تم استخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن لجميع المتوفين فى حادث تصادم قطاري خورشيد، وعددهم 41 متوفيا، ما عدًا جثتين مجهولتين لم يتم التعرف عليهما بعد موجودتان بمشرحة كوم الدكة.

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وفيما يتعلق بحالة المصابين، أوضحت مديرية الصحة، فى بيان لها، اليوم الأحد، أن 11 مصابا تماثلوا للشفاء وخرجوا إلى منازلهم صباح اليوم، وتبقى بالمستشفيات الحكومية 42 مصابًا حاليًا بينهم 11 حالة خطيرة تم حجزها بوحدات العناية المركزة بمستشفيات الأميرى الجامعى، ومستشفى الطوارئ بسموحة، ومستشفى مصطفى كامل.