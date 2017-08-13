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علي جمعة: رغم الزحمة.. التاريخ لم يشهد تحرش في الحج

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علي جمعة: رغم الزحمة.. التاريخ لم يشهد تحرش في الحج علي جمعة: رغم الزحمة.. التاريخ لم يشهد تحرش في الحج

التحرير

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نفى الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ما تداوله البعض عن وجود حالات خلال مراسم الحج، مؤكدا أنه على مر التاريخ لم يحدث أن رصد أحد من الناس حالة تحرش واحدة بالحج.

وأضاف جمعة، خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc" :"رغم الزحام الشديد بين الرجال والنساء؛ لم تحدث أي حالات تحرش نظرًا لحالة التجلي الذي يكون فيها الحاج في هذاالمكان".

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وتابع:"فيه واحد زعم أنه قبطي ويدعي زكريا بطرس، يتسائل كيف لم يحدث بين الحجيج تحرش في هذا الزحام، ورد عليه بقول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وهُدىً لِلْعَالَمِين* فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنًا".


 

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التحرير

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