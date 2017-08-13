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بعد وعود أمين الصندوق.. تعليق «اعتصام العلاوة» باتحاد العمال (صور)

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بعد وعود أمين الصندوق.. تعليق «اعتصام العلاوة» باتحاد العمال (صور) بعد وعود أمين الصندوق.. تعليق «اعتصام العلاوة» باتحاد العمال (صور)

التحرير

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قرر العاملون باتحاد نقابات عمال تعليق اعتصامهم، الذي بدأ اليوم داخل مقر اتحاد عمال مصر إلى الثلاثاء المقبل، بعد التفاوض مع ممثلي نقابة العاملين بالاتحاد، ووعود من أمين صندوق اتحاد عمال مصر.

كان العاملون باتحاد نقابات عمال مصر قد نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد، للمطالبة بصرف المنح المتأخرة ومنحة عيد الأضحى المقبل، ولصرف العلاوة المقرر لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التي أقرها مجلس النواب، وصدّق عليها الرئيس عبد الفتاح .

عصام عزت، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد، أوضح أن الاعتصام تم تعليقه بعد أن تلقى رئيس اللجنة النقابية والعمال وعدًا بمناقشة مطالبهم وبحث سبل تنفيذها بجلسة مجلس إدارة الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار أحد موظفي الاتحاد، متحفظًا على ذكر اسمه، إلى أن أمين صندوق اتحاد العمال محمد سالم أكد لهم عدم قدرته على تنفيذ مطالبهم، وأن الأمر ليس بيده، كما أنه سيتقدم باستقالته من أمانة الصندوق، تجنبًا لعدم تعرضه لصدام مع العمال بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.

ومن جانبه أكد محمد سالم، أمين صندوق الاتحاد، أنه لم يتم خصم أي من المنح المقررة للعمال بالمناسبات، وأن مسألة صرف العلاوة تشترط قرار من وزير القوى العاملة محمد سعفان.

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