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«الحق في الدواء»: 1576 صنفًا ناقصًا بينها 51 دون بديل أو مثيل

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«الحق في الدواء»: 1576 صنفًا ناقصًا بينها 51 دون بديل أو مثيل «الحق في الدواء»: 1576 صنفًا ناقصًا بينها 51 دون بديل أو مثيل

التحرير

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أعلن المحامي الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن قوائم نقص الأدوية وصلت إلى 1576 صنفًا، خلال شهر أغسطس، من بينها 51 دواءً ليس له مثيل أو بديل، نتيجة عدم صرف الشيكات الخاصة بالاستيراد من الشركات الخاصة، التي امتنعت عن توريد الأصناف الدوائية المطلوبة منها إلى المعاهد القومية.

وأكد فؤاد لـ"التحرير"، أن مخزون المستلزمات الطبية في بعض المعاهد القومية الكبرى تراجع بصورة كبيرة خلال الشهر الجاري، حتى وصل إلى الصفر في بعض الأصناف، ما تسبب في وقوع مشادات عنيفة بين الطاقم الطبي وأهالي المرضى داخل معهد الأورام القومي ومعهد الكبد، نتيجة النقص الحاد في الأدوية الحيوية اللازمة لمرضى الأورام والأمراض المزمنة.

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وكان المركز المصري قد اكتشف أثناء مروره على عدد من المستشفيات والمعاهد القومية، أن هناك شكاوى عديدة من قبل عشرات المرضى داخل معهد الكبد، تؤكد عدم وجود القساطر اللازمة لعمل الأشعة الداخلية، وأصناف دوائية أخرى ما تسببت في توقف إجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى، حتى وصلت قوائم انتظار المرضي إلى شهرين كاملين.

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التحرير

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