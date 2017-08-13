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محافظ أسوان يبحث إقامة مشروعات للثروة الحيوانية والداجنة

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محافظ أسوان يبحث إقامة مشروعات للثروة الحيوانية والداجنة محافظ أسوان يبحث إقامة مشروعات للثروة الحيوانية والداجنة

مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يبحث إقامة مشروعات للثروة الحيوانية والداجنة

06:20 م الأحد 13 أغسطس 2017

أسوان - إيهاب عمران:

عقد محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لبحث مقترح إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني على أرض المحافظة.

حضر اللقاء مديرو الري والزراعة، والتخطيط العمراني، والحجر البيطري، والطب البيطري، وهيئة تنمية الثروة السمكية.

واستعرض الاجتماع تصور شامل يتضمن 9 مواقع بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 15 فدانًا إلى 3 آلاف فدان، يُدرس تخصيصها لإقامة المشروعات عليها، منها مواقع بمدينة أبو سمبل السياحية، وأخرى بتوشكى، وأرقين، ووادي النقرة، وغرب كوم أمبو.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى محرز المشروعات المقترحة تواكب استراتيجية الدولة الساعية لإقامة محاجر ومجازر خاصة في المناطق الحدودية مثل أسوان لارتباطها بالسودان وأفريقيا، بما يساهم في فتح أسواق جديدة للتصدير، ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن خطة الوزارة حاليًا تُعنى بالتوسع في الإنتاج الداجني لفوائد ذلك الصحية والبيئية وأيضًا لتقليل استهلاك اللحوم الحية، مضيفةً: "نجحنا في إنشاء سلسلة من المعامل المعتمدة دوليًا في عدد من المحافظات وفي موانئ الإسكندرية وبورسعيد، بهدف إعطاء شهادات مبنية على أسس علمية مدروسة".

واستقبل محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، رفقة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، والمهندس أحمد شكري مدير المشروعات والعمليات بمجموعة شركات الوادي شحنة تضم 42 ألفًا و740 كتكوت, والتي وصلت مطار أسوان الدولي مساء أمس السبت، قادمة من إنجلترا.

والشحنة هي الأولى الخاصة بمشروع مزارع إنتاج جدود الدواجن التابع لمجموعة شركات الوادي القابضة بمصر، والجاري تنفيذه بمنطقة توشكى جنوبي أسوان، باستثمارات تصل إلى 890 مليون جنيه.​

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مصراوي Masrawy

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