تأجيل محاكمة 16 متهماً في قضية "أحداث استاد الدفاع الجوي" لـ 21 أغسطس

كتب- عمرو علي:

تصوير- علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 16 متهمًا في أحداث استاد الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديي الزمالك وانبي باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادي الزمالك لجلسة 21 اغسطس الجاري.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي، وعلي صقر، وأمانة سر أحمد الهادي.

وأمرت النيابة العامة بإحالة 16 متهمًا في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وانبى بإستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة، وقالت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث.

وأسندت النيابة إلى للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.