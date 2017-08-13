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مسئول يمني: ليس جديدا على قطر دعم العلاقات بين الحوثيين والإخوان

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مصراوي Masrawy

مسئول يمني: ليس جديدا على قطر دعم العلاقات بين الحوثيين والإخوان

06:18 م الأحد 13 أغسطس 2017

مسئول يمني: ليس جديدا على قطر دعم العلاقات بين الحوثيين والإخوان

نجيب غلاب

صنعاء - (أ ش أ)

قال وكيل وزارة الإعلام اليمني نجيب غلاب اليوم /الأحد/ إنه ليس جديدا على الدوحة دعم العلاقات بين الحوثيين وجماعة الإخوان، معتبرا أن هذا التوجه نتيجة للتقارب القطري - الإيراني.

وأضاف غلاب في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد- أن الدعم من قبل قطر والسعي الدائم لتحالف بين الحوثيين والإخوان ليس جديدا، مضيفا أن هناك خلفية تاريخية لهذا الموضوع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهدف الأساسي من ذلك هو استهداف المملكة العربية .

وتابع وكيل وزارة الإعلام اليمني، أن الرؤية القطرية تتطابق مع الرؤية الايرانية، ليس بعد إنهاء دور قطر في التحالف ومقاطعتها، مشيرا إلى أن الدوحة عمدت عقب المبادرة الخليجية على إفشالها.

من ناحية أخرى.. دعت بعض القيادات الإخوانية في حزب التجمع الوطني للإصلاح اليمني إلى عقد مصالح مع الحوثيين.

ونوهت القناة بأن الدعوة لاقت ترحيبا من الحوثيين وعلى رأسهم الرجل الثاني في الميليشيا محمد علي الحوثي.

وأشارت إلى أن الأدلة على دعم قطر لجماعة الإخوان الإرهابية تزداد وضوحا، فتعمق التقارب القطري الإيراني عقب الأزمة انعكس بوضوح على تلك الجماعة الممولة من الدوحة في اليمن.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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