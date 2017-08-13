نائب وزير الإسكان يتفقد غرب الإسكندرية قبل إعلانها خالية من العشوائيات

مصراوي Masrawy

كتبت- ندى الخولي:

اجتمع اليوم أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان مع اللواء أركان حرب علي عادل عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، حيث تم مناقشة آليات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بحي غرب محافظة الإسكندرية وهي المناطق المتبقية فقط لإعلان محافظة الاسكندرية خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة.

ومن المقرر أن يتم تخصيص عدد من الوحدات السكنية لأهالي تلك المناطق بمشروع بشاير الخير ٣.

وفور الانتهاء من الاجتماع تفقد درويش، العمارات الجديدة المخصصة لأهالي منطقة طلمبات المكس غير الآمنة بحي العجمي حيث سيوفر المشروع ٢١٥ وحدة سكنية لأهالي المنطقة بتكلفة مالية وقدرها حوالي ١٦ مليون جنيه.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن درويش استمع لجميع آراء الأهالي في إطار مبدأ التواصل مع الأهالي.