​السيسي يستعرض تطورات العمل بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة

القاهرة- مصراوي:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا ضم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير السيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، وأحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس محمد يحيي زكي من شركة دار الهندسة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح وزير الإسكان أن الفترة القادمة ستشهد البدء في التسويق للحى السكنى في العاصمة الجديدة أخذًا في الاعتبار ما وصلت إليه معدلات التنفيذ من مستوي متقدم، وذلك تمهيداً لطرح أول وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية بعد عيد الأضحى المبارك.

كما عرض الوزير التصميمات الخاصة بمنطقة الأعمال المركزية بوسط المدينة التجاري، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذها وفقاً لأعلى المعايير بما يتناسب مع كونها قلب العاصمة الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع عرض المخطط العام للمنطقة المركزية للعاصمة الجديدة واستراتيجية تنميتها خلال المرحلة المقبلة، وكذا التصميم الخاص بمنطقة الأعمال المركزية، والذي يشمل توزيع المساحات واستخدامات الأراضي وارتفاعات الأبراج والمباني الادارية والوحدات السكنية بتلك المنطقة.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمدينة العلمين الجديدة، حيث أوضح وزير الإسكان أنه تم البدء في بناء الأبراج السكنية والسياحية وشبكات الطرق والمرافق الخاصة بالمدينة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تضم المدينة جامعة أهلية تشمل عدداً من الكليات التطبيقية، بالإضافة إلى دار للأوبرا ومكتبة ومتحف، وكذلك فرع لجامعة دولية متخصصة في مجال السياحة.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة المضي قدماً في تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ الإنشاءات الخاصة بها، على أن يتم ذلك وفق أفضل معايير الجودة وبأحدث التقنيات، فضلاً عن متابعة معدلات التنفيذ الخاصة بباقي المدن الجديدة، مشيراً إلى أهمية أن توفر العاصمة والمدن الجديدة لساكنيها مستوى معيشة راقي ومتطور، وأن تتاح بها مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية على نحو حديث ومتكامل.