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الجيش اليمني يعلن مقتل 4 من الحوثيين في معارك شمال شرق اليمن

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يعلن مقتل 4 من الحوثيين في معارك شمال شرق اليمن

05:21 م الأحد 13 أغسطس 2017

الجيش اليمني يعلن مقتل 4 من الحوثيين في معارك شمال شرق اليمن

ارشيفيه

صنعاء - (د ب أ):

أعلن الجيش الوطني الموالي للحكومة اليمنية الشرعية اليوم الاحد مقتل اربعة من عناصر الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في معارك بمحافظة الجوف (143) كم شمال شرق صنعاء.

ونقل موقع الجيش (سبتمر نت) عن مصادر ميدانية قولها إن قوات الجيش الوطني احبطت محاولة تسلل للمليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) على مواقعها في جبهة السلان بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف.

وذكرت المصادر أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب محاولة التسلل أسفرت عن مقتل أربعة عناصر وجرح آخرين في صفوف المليشيات، "فيما لاذت بقية العناصر بالفرار تاركة جثث القتلى في موقع المواجهات".

وبحسب المصادر فإن جبهة السلان في مديرية المصلوب تشهد معارك شبه يوميه بين قوات الجيش ومسلحي الحوثي وصالح تٌستخدم فيها مختلف انواع الاسلحة.

وتقول القوات الحكومية إنها باتت مسيطرة على أكثر من 80% من محافظة الجوف الواقعة على الحدود ، وعلى حدود محافظة صعدة (معقل الحوثيين الرئيسي) ومحافظة مأرب النفطية.

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