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الأهالي يشيّعون جثمان «شهيد العريش» بمسقط رأسه في الشرقية

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الأهالي يشيّعون جثمان «شهيد العريش» بمسقط رأسه في الشرقية الأهالي يشيّعون جثمان «شهيد العريش» بمسقط رأسه في الشرقية

التحرير

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كتب – إسلام عبدالخالق

شيع المئات من أهالي قرية كفر السواقي التابعة لدائرة مركز أبو كبير في بالشرقية، اليوم الأحد، جثمان أمين شرطة محمد حلمي عطا 41 عامًا.

واستشهد عطا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر هجوم إرهابي على سيارة شرطة بالطريق الساحلي بالعريش، في حادث أسفر عن استشهاد 2 وإصابة 6 آخرين.

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وردد المشاركون في الجنازة هتافات منددة بالحوادث الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة في شمال سيناء منها «لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله، والإرهاب عدو الله».

شارك في الجنازة عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بأبو كبير، يتقدمهم مأمور المركز نائبًا عن اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية.

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التحرير

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