تقرير يكشف حجم الطلب على العقارات المعروضة للبيع والإيجار في مصر

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كشفت أوليكس مصر عن أحدث تقاريرها حول سوق العقارات واتجاهات البيع والشراء والإيجار خلال النصف الأول من ٢٠١٧، مسلطة الضوء على الأداء ومؤشرات أنشطة المستثمرين والمستأجرين للعقارات، بالاستعانة بالبيانات التي تم رصدها على كلِ من قسم العقارات وقسم Storia للعقارات.

وقالت الشركة، إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والتضخم، استخدم أكثر من ٥ ملايين مصري منصة أوليكس شهريًا، خلال هذه الفترة بمتوسط ٣٣ مليون زيارة تم تسجيلها في قسم العقارات فقط، واستحوذ قسم العقارات على ٣٢٪ من إجمالي إعلانات المنصة، الأمر الذي يعد مؤشرًا على زيادة الرغبة في عملية البيع والشراء في العقارات مؤخرًا، ووفقًا للتقرير، كشفت الشركة عن أن كل مستخدم يقضي حوالي ١١ دقيقة، في فئة العقارات عند كل زيارة، وأن كل عقار مُسجل على المنصة الإلكترونية يستقبل أول استفسار في خلال ٤٨ ساعة من عرضه".

وأضح ممتاز موسى، المدير العام لأوليكس مصر، إن سوق العقارات المصري شهد طفرة في النمو، مما دفعهم لتخصيص قسم للعقارات على المنصة، لمساعدة العملاء على بيع واستئجار العقارات بشكل أكثر تنظيمًا وسهولة للتداول التجاري.

وأظهرت النتائج، أن أداء سوق العقارات يختلف باختلاف المناطق الجغرافية وفئات التسعير، وجاء حي الزمالك كأعلى المناطق السكنية سعرًا بواقع (١٦ ألف جنيه مصري للإيجار، 4 ملايين جنيه للبيع)، أما أقل المناطق سعرًا فهي عين شمس بواقع (١٣٠٠ جنيه للإيجار، و٤٤٥ ألف جنيه للبيع).

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وجاءت الكلمات الأكثر بحثًا في قسم العقارات:- "إيجار قديم"، "منزل للبيع"، "شقة للبيع"، يليها "المعادي"، "الشيخ زايد"، "العبور"، "مدينة نصر"، "٦ أكتوبر"، "التجمع الخامس"، "مصر الجديدة"، وحسب التقرير، فإن الشقق المعروضة للبيع، حصلت على أعلى معدلات بحث، بواقع (٤,٩٦٢,٢١٣) مرّات بحث، تليها الفيلات بعدد مرات بحث (٣٩١,١١٦)، ثم الأراضي المعروضة للبيع بعدد مرات بحث (٣٨٨,٢٩٧)، وإيجارات المصايف (٢٤٦,٨٥٧)، والعقارات التجارية (٢٠٣،٢٦٥).

وكانت المناطق الأكثر عرضًا على المنصة هى، مدينة نصر، وحدائق الأهرام، والمعادي، ومصر الجديدة، والساحل الشمالي، وفيصل، والمقطم، والعبور، والزيتون، والتجمع الخامس، وسجلت الشقق للإيجار أعلى مرات بحث بواقع ١,٦٩٠,٧٤٨ مرّة بحث، تليها العقارات التجارية للإيجار بواقع ٣٥٩,٠٩٨ مرّة، وإيجارات المصايف بواقع ١٥٢,٩١٨ مرّة، وأخيرًا الفيلات للإيجار بواقع ٤٦,٠٠٥ مرّة.

وكان الساحل الشمالي ومدينة نصر، هى المناطق الأكثر عرضًا تليهم المعادي، ومصر الجديدة، والهرم، ومارينا، والشيخ زايد، والرحاب، والتجمع الخامس، ويعد الساحل الشمالي واحدًا من أكثر المناطق كثافة، من حيث عرض الشاليهات في البيع والإيجار، وهو ما يُظهر أن السوق يتحرك نحو العقارات الصيفية.