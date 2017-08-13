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ثالث حالة.. اكتشاف إصابة مواطن بالملاريا في بني سويف (صور)

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ثالث حالة.. اكتشاف إصابة مواطن بالملاريا في بني سويف (صور) ثالث حالة.. اكتشاف إصابة مواطن بالملاريا في بني سويف (صور)

التحرير

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كشف مديرية الصحة ببني سويف ظهور حالة جديدة مصابة بالملاريا، وأكدت اتخاذها الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض بين المواطنين.

وصرح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة صحة بنى سويف، اليوم الأحد، بأن أطباء مستشفى حميات بنى سويف احتجزوا مواطنا يدعى "أشرف أ.ق" 50 عامًا، ومقيم بمدينة ببا، قادم من دولة سيراليون، بعد اكتشاف إصابته بالملاريا.
وأضاف حميدة أن المصاب يتلقى العلاج اللازم حاليا داخل المستشفى عقب ظهور أعراض الملاريا عليه، مؤكدا متابعته أولا بأول.

وأشار إلى أن فريقا من إدارة الملاريا في المديرية توجه بقيادة الدكتور محمد عادل مدير الإدارة إلى منزل المصاب، وجمع عينات دم من المخالطين للحالة، ورشّ المربع السكني القائم به المصاب لعدم انتقال العدوى إلى أقاربه.

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يذكر أن مستشفى حميات بنى سويف استقبل حالتين على مدار الشهور الماضية وهما "مصطفى.س.ع" 21 سنة، مقيم بمدينة إهناسيا غرب المحافظة، مجند وافد من جنوب أفريقيا، و"هشام. ح"، 40 سنة ومقيم بقرية الميمون، التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة فور عودته من السودان.

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ومن أعراض الملاريا ارتفاع درجة حرارة المريض مع ألم بالبطن، ويتم تقديم الجرعات اللازمة للمريض والتى تستمر  لمدة 3 أيام، ليخرج بعدها من المستشفى عقب تحسن حالته.

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التحرير

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