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خبير أمن معلومات يحذر: «لعبة مريم» تستهدف بياناتكم الشخصيّة

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خبير أمن معلومات يحذر: «لعبة مريم» تستهدف بياناتكم الشخصيّة خبير أمن معلومات يحذر: «لعبة مريم» تستهدف بياناتكم الشخصيّة

التحرير

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قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن لعبة "مريم"، التي تلقى رواجًا على متاجر التطبيقات والإنترنت، تعتمد على طريقة سهلة تستهدف المعلومات الشخصية بطريقة تثير الريبة والشبهات.

وحذّر حجاج، خلال لقائه لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي 2"، المواطنين من استخدامها، مؤكدًا أنها تعتمد كل الاعتماد على التحليل الشخصي للاعب، الذي من خلاله يتم الوصول بطريقة سهلة إلى الأشخاص عبر معلوماتهم الخاصة.

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يذكر أن "مريم" عبارة عن لعبة بسيطة، قصتها هي أن هناك بنتًا صغيرة اسمها مريم، وهذه البنت تاهت عن منزلها، وتريد منك أن تساعدها لكي تعود للمنزل مرة أخرى، وخلال رحلة العودة إلى المنزل تسألك مريم عددًا من الأسئلة منها ما هو خاص بها، ومنها ما هو سؤال سياسي، مثل سؤال "هل تعتقد أن دول الخليج لديها الحق في معاقبة قطر؟"، وأسئلة خاصة بك.

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التحرير

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