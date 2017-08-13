جماهير المصري تُزين شوارع بورسعيد استعدادًا لقمة الكأس (صور)

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تستعد مدينة بورسعيد، لنهائي كأس مصر، يوم الثلاثاء المقبل، عندما يواجهة المصري النادي الأهلي، على ستاد برج العرب.

وبدأت جماهير النادي المصري تزين شوراع بورسعيد باللافتات والأعلام، استعدادًا للمباراة المرتقبة، مطالبين اللاعبين والجهاز الفني بالحصول على لقب الكأس الغائب عن المدينة منذ 19 عامًا.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، وضع أربع شاشات عملاقة داخل استاد بورسعيد، لاستقبال الجماهير، وتخصيص مدرج كامل للعائلات من أجل مشاهدة المباراة.

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واقترح بعض أعضاء النادي المصري، أن يتم تنظيم حفل غنائي كبير يحيه المطرب عمرو دياب، داخل الاستاد، وذلك في حالة فوز الفريق البورسعيدي، ببطولة كأس مصر على حساب الأهلي.