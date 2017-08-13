وزير النقل يعرض التقرير​ النهائي لحادث قطاري الإسكندرية على رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الأحد، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، لمتابعة حادث قطاري الإسكندرية الذي وقع أول أمس بمنطقة خورشيد.

ويعرض وزير النقل، التقرير النهائي لملابسات الحادث من الناحية الفنية بالإضافة استعراض النتائج الأولية لتحقيقات النيابة العامة مع رئيس الوزراء.

كانت النيابة العامة أمرت باستدعاء رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، و9 مسئولين آخرين بهيئة السكك الحديدية، لسؤالهم في شأن أوجه القصور التي ترتب عليه وقوع حادث التصادم المروع لقطارين على خط القاهرة – الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية أمس الأول الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 41 مواطنًا وإصابة 132 آخرين.

فيما أمرت في وقت سابق بحبس قائدي القطارين رقمي 13 و 571 المتسببين في الحادث، وكذا مساعد القطار رقم 13 وملاحظ بلوك منطقة أبيس، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، والأمر بضبط وإحضار مساعد قائد القطار 571.

وكانت منطقة خورشيد شرق الإسكندرية، قد شهدت ظهر أول أمس حادث تصادم قطار ١٣ إكسبريس القاهرة بمؤخرة قطار ٥٧١ بورسعيد الإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا وإصابة 132 آخرين.