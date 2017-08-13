غدًا.. وزير الرياضة يكرم 51 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة
غدًا.. وزير الرياضة يكرم 51 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة
04:48 م الأحد 13 أغسطس 2017
القاهرة- أ ش أ:
يكرم المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة غدًا الاثنين، أوائل الثانوية العامة خلال العام الدراسي المنقضي، وهم 51 طالبًا وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
ويتضمن التقليد السنوي للوزارة لتكريم هؤلاء الشباب المتفوقين، المساهمة في رحلتهم الخارجية المقرر تنفيذها خلال الأيام المقبلة إلى الصين واليابان بمبلغ 150 ألف جنيه في تذاكر السفر والجولات الترفيهية والتثقيفية خلال الرحلة، بالإضافة إلى تنفيذ رحلة ترفيهية وتثقيفية شاملة لهم جميعا ولمدة أسبوع إلى مدينتي الأقصر وأسوان خلال أجازة نصف العام الدراسي المقبلة.
ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب، على هامش حفل تكريم أوائل الثانوية العامة الذى تقيمه الوزارة سنوياً، بتكريم الفنان أحمد يوسف أحمد وهو أحد الشباب الموهوبين في مجال الفن التشكيلي، والذي حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية بمجال الرسم التشكيلي بالدورة الثامنة للألعاب الفرانكوفونية بمدينة أبيدجان بساحل العاج 2017.
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