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كشف غموض وتحديد هوية مرتكب واقعة سرقة أحد السنترالات بمنطقة مساكن الشيراتون

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مصراوي Masrawy

كشف غموض وتحديد هوية مرتكب واقعة سرقة أحد السنترالات بمنطقة مساكن الشيراتون

04:52 م الأحد 13 أغسطس 2017

كشف غموض وتحديد هوية مرتكب واقعة سرقة أحد السنترالات بمنطقة مساكن الشيراتون

كتب - علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من كشف غموض وتحديد هوية مرتكب واقعة سرقة أحد السنترالات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة وتكثف من جهودها لضبطه.

كان قد تبلغ لإدارة شرطة التليفونات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من مدير مبيعات أحد السنترالات الكائنة بمساكن الشيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة باكتشافه سرقة مبلغ 40 ألفا و500 جنيه وكروت شحن فئات مختلفة بقيمة 500 جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتبين فتح باب الغرفة المصفحة التي تحوى المسروقات وفتح الخزينة بالمفتاح الخاص بهما دون كسر أو تلفيات، كما تبين من خلال فحص كاميرات المراقبة دخول أحد الأشخاص قبل انتهاء مواعيد العمل وعقب انتهائها قام بفتح الخزينة بمفتاحها وسرقة محتوياتها ثم قام بكسر شباك غرفة الخزينة والهرب منها.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة المدعو "أحمد ف.م" فرد أمن سابق بالسنترال وتم فصله منذ شهرين لغيابه عن العمل.

واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبطه والمسروقات والعرض النيابة العامة.

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