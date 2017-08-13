رونالدو ينتظر معادلة رقم دي ستيفانو في «كلاسيكو الأرض»

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مع إطلاق صافرة نهاية لقاء الذهاب في السوبر الإسباني اليوم الأحد، بين برشلونة وريال، سيكمل النجم البرتغالي ظهوره رقم 374 بقميص ريال مدريد في حال مشاركته في المباراة، ليتساوى حينها مع أسطور الفريق الملكي ألفريدو دي ستيفانو، حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ويواصل كريستيانو رونالدو، كتابة التاريخ مع ريال مدريد، حيث أصبح الهدف التاريخي لريال مدريد على حساب راؤول في عام 2015، وذلك بعد خوضه 203 مباريات فقط بقميص الريال، حيث يملك اللاعب البرتغالي في رصيده 407 أهداف في جميع المسابقات متفوقًا على راؤول بـ84 هدفًا وعلى دي سيتفانو الثالث في القائمة بـ100 هدف.

وعلى مستوى الألقاب، يبقى فريق أواخر الخمسينيات وستينيات القرن الماضي الأكثر حصدًا للألقاب في تاريخ ريال مدريد، ففي عصر ألفريدو دي ستيفانو توج ريال مدريد بـ17 لقبا في 13 موسما من بينها 8 ألقاب في الدوري الإسباني و5 في دوري الأبطال أو بطولة أوروبا للأندية البطلة كما كانت تعرف حينها، وكان الفريق هو الأفضل في أوروبا والعالم.

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ويحدث نفس الشيء بصورة مشابهة بعض الشيء مع كريستيانو رونالدو الذي سيخوض موسمه التاسع مع ريال مدريد، ونجح حتى الآن في التتويج بـ13 لقبا مع الريال أكثرها في الأعوام الخمس الأخيرة.

وساهمت أهداف رونالدو في تحقيق معظم تلك الألقاب وخاصة في أوروبا عندما حل هدافًا لدوري الأبطال لخمس مواسم وبات الهداف التاريخي للمسابقة بشكل عام برصيد 106 أهداف من بينها 90 مع ريال مدريد.