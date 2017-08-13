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«التمويل العقاري»: سحب 4600 كراسة شروط للإسكان الاجتماعي

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«التمويل العقاري»: سحب 4600 كراسة شروط للإسكان الاجتماعي «التمويل العقاري»: سحب 4600 كراسة شروط للإسكان الاجتماعي

التحرير

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قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إن الإقبال على سحب كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي "الإعلان التاسع"، الذي بدأ أمس بمكاتب البريد المميكنة في المحافظات التي طرح بها الوحدات، كبير للغاية.

وأضافت عبدالحميد، أنه وفقا للتقرير الذي ورد من هيئة البريد، تم حتي الآن سحب نحو 4600 كراسة شروط، مشيرة إلي أن مكاتب البريد لم تكن تعمل بكامل طاقتها أمس، أما اليوم فقد شهد معظم مكاتب البريد زحاماً من المواطنين للحصول علي كراسات الشروط.

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وتابعت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن وزارة الإسكان طرحت وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي "الإعلان التاسع" 3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترا، في مراحل الانتهاء من التنفيذ، بـ22 محافظة، بنظام التمليك.

وأوضحت أن شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، مستمر حتي نهاية وقت التقديم، ويبدأ الحجز من يوم الأحد المقبل 20 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 20 سبتمبر.

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التحرير

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