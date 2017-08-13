حسن راتب لـ«التحرير»: لا نية للاستغناء عن معتز الدمرداش من «المحور»

التحرير

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"شائعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة"، هكذا قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قنوات المحور، تعقيباً على ما أثير بشأن استغناء القناة عن الإعلامي معتز الدمرداش مقدم برنامج "90 دقيقة"، موضحاً أن الدمرداش مستمر مع القناة ولا نية للاستغناء عنه على الإطلاق.

وأضاف راتب فى تصريحات لـ"التحرير" أن المعلومات التى يتم تداولها فى بعض وسائل الإعلام فى هذا السياق غير صحيحة على الإطلاق ومغلوطة والهدف منها إثارة البلبلة، قائلاً: "محدش قال إننا هنستغنى عن معتز الدمرداش والبعض يحاول إفساد العلاقة بيننا وبينه"، موضحاً أن مقدم برنامج "90 دقيقة" مستمر مع القناة.

وأضاف مالك قناة المحور: نناقش حالياً المسائل المتعلقة بتجديد التعاقد فقط ولن يرحل عن القناة، موضحاً أن الدمرداش قيمة كبيرة ومن يتحدث عنه بشكل خاطئ "قليل الأدب وسافل"، حسب تعبيره.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أخباراً عن استغناء قناة المحور عن الإعلامي معتز الدمرداش مقدم برنامج "90 دقيقة" قبل انتهاء عقده بأيام بسبب فشله فى جذب الإعلانات.