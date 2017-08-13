هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل؟ «الإفتاء» تجيب

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أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، بشرط أن تكون قد حجت عن نفسها قبل ذلك، وإن كان الرجل المحجوج عنه حيا يشترط أن يكون مريضا مرضا مزمنًا يمنعه من الذهاب إلى الحج، ولا يرجى برؤه من هذا المرض.

وأضافت "الإفتاء" فى فتوى لها حملت رقم مسلسل "2851" خلال ردها على سؤال أحد المواطنين حول: هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل؟ بأنه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة -وهو المفتى به- إلى مشروعية الحج عن الغير وقابليته للنيابة، ولم يفرقوا في ذلك بين كون النائب رجلًا أو امرأة.

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واستشهدت الدار بمشروعية جواز إنابة المرأة للحج عن الرجل، عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما قَال: «كان الفضل رديفَ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فَجاءَت امرأَةٌ منْ خثْعمَ، فَجعَل الفَضل ينظُر إِلَيها وتَنْظُر إِلَيه، وجعل النبِي صلى الله عَلَيه وآله وَسلّمَ يصرِف وجهَ الفَضل إِلَى الشّق الآخَر، فَقَالَت: يا رسولَ الله، إِن فَرِيضةَ الله علَى عبادِه فِي الحج أَدْركَتْ أَبِي شَيخا كَبِيرا لا يَثْبتُ عَلَى الراحلَة، أَفَأحجّ عنهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وذَلكَ في حجة الودَاع».