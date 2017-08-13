زعيم المعارضة الكينية يحث المواطنين على "إقامة يوم حداد" غدا

نيروبي - (د ب أ):

دعا زعيم المعارضة الكينية، رايلا أودينجا، الكينيين، إلى "إقامة يوم للحداد"، غدا الاثنين، على أرواح المتظاهرين الذين قتلوا على أيدي الشرطة، بعد خسارته الانتخابات لصالح الرئيس أوهورو كينياتا.

وكانت اللجنة الانتخابية الكينية أعلنت أمس الاول الجمعة، إن كينياتا، 55 عاما، الذي يتولى منصبه منذ عام 2013، فاز بفترة ثانية مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على نسبة 27ر54 بالمئة من الاصوات.

فيما حصل أودينجا 72 عاما على نسبة 74ر44 بالمئة.

ورفض "الائتلاف الوطني العظيم" - الذي ينتمي إليه أودينجا - نتائج الانتخابات، حيث وصفها بأنها تتسم بالاحتيال، واتهم حكومة "تحالف اليوبيل" بقيادة كينياتا بقتل المتظاهرين.

وقال أودينجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الوقت الذي ننعي فيه الكينيين الذين قتلوا على أيدي فرق الموت التابعة (إلى تحالف) اليوبيل، دعونا نقيم غدا يوما للحداد على أرواح الوطنيين الذين سقطوا".