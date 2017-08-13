رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى الوقوف بوجه الاستقطاب الطائفي

بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاحد أن العراق حقق الانتصارات على عصابات تنظيم داعش الارهابي ومستمر بتحرير اراضيه، داعيا إلى الوقوف بوجه الاستقطاب الطائفي الذي يخدم الارهاب.

وقال العبادي ، خلال استقباله وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة والوفد المرافق له :"لابد من التكامل الإقليمي وتعزيز مصالح شعوب المنطقة".

ودعا الى :"الوقوف بوجه الاستقطاب الطائفي الذي يخدم الارهاب واهمية تضافر جهود جميع دول المنطقة والعالم للتصدي لإرهاب داعش".

من جانبه ، قدم وزير خارجية البحرين باسم حكومة وشعب البحرين التهنئة للعبادي بتحرير الموصل والانتصارات المتحققة على عصابات داعش الارهابية ووقوف البحرين مع العراق في حربه ضد الارهاب.

وأكد الوزير على " الرغبة بتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين".

ووصل وزير خارجية البحرين في وقت سابق اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية .