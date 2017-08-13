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تأجيل محاكمة 27 متهمًا في اقتحام منشآت قضائية وعامة بالمنيا

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 27 متهمًا في اقتحام منشآت قضائية وعامة بالمنيا

04:16 م الأحد 13 أغسطس 2017

تأجيل محاكمة 27 متهمًا في اقتحام منشآت قضائية وعامة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أجّلت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 27 متهمًا متورطين في اقتحام مبنى النيابة الإدارية ومجلس المدينة، ومكتب بمركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، إلى جلسة 10 من سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

وقالت مصادر أمنية، إنه تعذر حضور المتهمين لدواع أمنية لسماع المرافعة، في 3 قضايا، الأولى تتعلق باقتحام وحرق مبنى النيابة الإدارية، وتضم 10 متهمين، محكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا، قبل أن إلقاء القبض عليهم.

وأضافت المصادر أن القضية الثانية تتعلق باقتحام مجلس مدينة ديرمواس، وتضم 12 متهمًا تعاد إجراءات محاكمتهم أمام المحكمة، بعد القبض عليهم عقب صدور أحكامًا عليهم بالسجن المؤبد فى الأحداث التي تزامنت مع فض اعتصامى رابعة والنهضة، بتهم الانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.

وتابع أن القضية الثالثة تتعلق باقتحام وحرق مكتب تموين ديرمواس، وتضم 5 متهمين، محكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا أواخر العام الماضي، وتتم إعادة محاكمتهم بعد القبض عليهم.

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