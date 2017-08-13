النيابة تستدعي رئيس "السكك الحديدية" و٩ مسئولين في حادث قطاري الإسكندرية

كتب- أحمد أبوالنجا:

أمرت النيابة العامة باستدعاء رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، و9 مسئولين آخرين بهيئة السكك الحديدية، لسؤالهم في شأن أوجه القصور التي ترتب عليه وقوع حادث التصادم المروع لقطارين على خط القاهرة – الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية أمس الأول الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 41 مواطنًا وإصابة 132 آخرين.

وشملت قائمة المسئولين الذين تقرر استدعاؤهم كلا من نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل القطارات، ومدير عام التشغيل بالمنطقة المركزية، ومدير عام صيانة البنية الأساسية، ومدير عام التشغيل لمنطقة غرب، ومراقب فني القباري، ومراقب حركة القباري، وملاحظ بلوك منطقة البيضا، ومدير محطة سيدي جابر.

وجاء استدعاء هؤلاء المسئولين في إطار تحقيقات النيابة العامة التي تستهدف تحديد المسئولية الجنائية عن حادث التصادم.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بحبس قائدي القطارين رقمي 13 و 571 المتسببين في الحادث، وكذا مساعد القطار رقم 13 وملاحظ بلوك منطقة أبيس، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، والأمر بضبط وإحضار مساعد قائد القطار 571